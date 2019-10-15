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習近平訪尼泊爾 研建喜馬拉雅網絡

2019-10-15 列印
　　中國元首時隔二十三年再次訪問尼泊爾，國家主席習近平昨天在加德滿都同尼泊爾總理奧利會談，表示兩國應該啟動跨境鐵路可行性研究。奧利表示，期待同中方構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。據外電報道，中尼簽署的邊境鐵路建設計劃，將從西藏連結加德滿都，全長七十公里。

　　中國與尼泊爾簽署的邊境鐵路建設計劃，將從西藏吉隆（Gyiron）連結加德滿都。至於兩國計劃興建的一條公路隧道，全長二十八公里，完工後可望縮短加德滿都到中國邊境一半的距離。根據路透社報道，中國已責成一支工程團隊對鐵路與公路隧道展開初步研究。

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