中國與尼泊爾簽署的邊境鐵路建設計劃，將從西藏吉隆（Gyiron）連結加德滿都。至於兩國計劃興建的一條公路隧道，全長二十八公里，完工後可望縮短加德滿都到中國邊境一半的距離。根據路透社報道，中國已責成一支工程團隊對鐵路與公路隧道展開初步研究。
習近平訪尼泊爾 研建喜馬拉雅網絡
中國與尼泊爾簽署的邊境鐵路建設計劃，將從西藏吉隆（Gyiron）連結加德滿都。至於兩國計劃興建的一條公路隧道，全長二十八公里，完工後可望縮短加德滿都到中國邊境一半的距離。根據路透社報道，中國已責成一支工程團隊對鐵路與公路隧道展開初步研究。
１２年前公大發展師生戀 涉赴英公幹搞婚外情 科專副校長炒魷
高教院校高層爆出涉婚外情失職而被炒醜聞。香港科技專上書院校長時美真，去年聘任其在公開大學退休的丈夫郭始剛，出任科專副校長；郭今年初赴英公幹，被揭為陪伴婚外情女友往音樂會，缺席合作大學之重要晚宴，范女早...
2019-10-15
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騰訊恢復部份NBA直播 網友：彷彿一切沒發生過
NBA火箭隊總經理表態支持香港，引爆內地官方怒火，中國網友群情激憤並全面抵制NBA。騰訊體育一星期後悄悄恢復部份比賽直播。網友慨歎：「星星還是那顆星星，騰訊還是那個騰訊，彷彿一切都沒發生過」。 早前NBA火箭隊經理莫雷日前表態支持香港，官媒重炮抨擊NBA「賺中國人的錢，傷中國人的心」，央視體育頻道表示立即暫停NBA賽事轉播安排。騰訊體育在八日宣佈即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。此外，淘寶京東等電商、vivo等贊助商宣佈中止與NBA的合作。及後，NBA總裁席爾瓦亦表態支持任何人行使言論自由的權利，引來中央廣播電視總台央視體育頻道發聲明痛批席爾瓦，指任何挑戰國家主權...
2019-10-15
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經濟諾獎美印法三學者奪得 為全球「滅貧」供可靠答案
瑞典皇家科學院昨日公佈諾貝爾經濟學獎、得主由三名學者，分別是美國麻省理工學院印裔學者阿巴希·巴納吉（Abhijit Banerjee）、來自法國的艾絲特·杜芙若（Esther Duflo）和哈佛大學發展經濟學家邁克爾·克默（Michael Kremer）共同獲得今年的桂冠榮譽。三人共獲今年經濟學獎的原因，是創造能減輕全球貧窮的實驗方法。 今年獲獎者帶入一種新式研究方法，試圖藉此獲得能消滅全球貧困的「可靠答案」。簡單而言，他們將全球貧困問題，劃分為更小、更容易管控的部份，並藉由實地實驗來驗證和改善目標的現況。如今，他們的實驗方法幾乎完全支配着「發展經濟學」領域。 其中研究最顯...
2019-10-15
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鄰近多所名校 栢園簡約大廳雅致和諧
東半山大坑徑以住宅區為主，位置靜中帶旺，而坐落於此的栢園，市場盤源有限，以下為大家介紹的放盤，實用面積1132方呎，簡約大廳佈局鮮明，客廳面積寬敞，外連露台，可遠眺部分維港海景。 單幢設計的栢...
2019-10-15
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簽約前再磋商 市場憂節外生枝 中美達協議 人幣曾破7.05關
中美兩國達成首階段貿易協議，帶動人民幣急升，在岸人民幣一度升破7.05關口，見7.0476，升416點子或0.59%，隨後升幅收窄，截至昨晚8時，報7.0705；離岸人民幣亦升至近一個月高位，一度高見...
2019-10-15
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奏凱即入決賽周 狂牛慶「典」
西班牙今晚只要作客擊敗瑞典，便可在歐洲國家盃外圍賽F組脫穎而出提早取得決賽周門券，教練羅拔摩蘭奴矢言為免夜長夢多，今仗定要全取三分。再者，該隊射手洛迪高摩連奴今年六次為狂牛披甲共入三球，可以肩負起晉級任務，一於支持客 有線602、662台周三凌晨2:45直播） 剛周六西班牙作客被挪威逼和1:1，首度於F組失分未能提早晉級。然而他們今仗只要擊敗次席瑞典，就可提早兩輪取得決賽周門券，教練摩蘭奴矢言全隊以此為目標：「我們的目標是在小組取得廿八分，包括今仗擊敗瑞典取得出線資格，再在餘下兩輪全勝完成分組賽。」 洛迪高有態勢破瑞典 狂牛全取三分的重任，就落在前鋒洛迪高摩連奴身上。這名...
2019-10-15
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台南左鎮 豪華野營樂
初秋是遠足露營的好季節，近年台灣野營大行其道，許多營區設施齊全而又服務優良，部份更提供舒適豪華的Glamping體驗，在帳篷內高牀軟枕，走出戶外又有滿眼綠意，若再以不同精采玩意和活動加持，更是住得有「...
2019-10-15
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傳患抑鬱症情緒不穩 f(x)前成員Sulli 寓所上吊身亡
韓國人氣女團f(x)前成員Sulli於15年退隊後作個人發展，形象由清純變得開放，不時公開意淫相和飛釘照，有指她患有嚴重抑鬱症。昨日Sulli被發現在寓所內死亡，韓國警方調查後，證實她是上吊身亡的，終...
2019-10-15
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社論——走出陰霾 回復正常生活
過去四個多月，反修例風波不斷發酵，觸發前所未見的社會大撕裂，不少人與親友因政見不同，吵鬧不休，關係變差，情緒鬱結，活得不開心，長此下去，生活有何意義？現在就要作出改變，大家應以身作則，由自己做起，放下政治爭拗，爭取與親友回到正常的生活軌道上，這樣才對每一個人都更好。 因政見而鬧翻的例子，大家身邊俯拾皆是。有親人互不相讓，彼此視如陌路人；有朋友不能說服對方，一夜之間絕交。原本港人的生活和工作壓力已經不輕，現在因一場反修例風波引致的社會動盪，失去親情，失去家庭溫暖，少了朋友，缺少社交支援，最後徒添更大的煩惱，又何苦呢？生活不應只有政治，政治絕對不是一切，親情和友情，有緣才可得，...
2019-10-15
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馬場浮世繪——利敬國望路路通增程還盅
利敬國上周六刑滿復出交白卷，明晚策四駒，他表示尾場「路路通」上場跑千四米，早段守好位而入直路未能加速，表現令他失望，惟明晚轉戰一六五○米，只要跑回入位時水準，足以走入前列。利敬國另談及「萬眾之力」天生前速不俗，應較易適態跑谷草短途賽，即使今仗對手中不乏惡馬，仍有望加入戰圈爭三甲。 此外，馬會公布已接獲首席醫療主任通知，因受病毒感染而缺席剛周六賽事的蔡明紹，現已無恙可恢復策騎。 馬場浮世繪
2019-10-15
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