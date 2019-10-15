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成都大熊貓「小丫頭」 誕一對「遲到」雙胞胎

2019-10-15 列印
　　成都大熊貓繁育研究基地，大熊貓「小丫頭」上周五下午，順利產下一對雙胞胎，大細孖均為雄性，母子平安。

　　「小丫頭」有過四次生產經歷，是一位經驗豐富的好媽媽。「小丫頭」於今年春季發情配種，之後在熊貓基地月亮產房安靜待產。

　　此次「小丫頭」產子時間較晚，是成都大熊貓繁育研究基地近十年來在成都最晚生產的大熊貓，此次出生的這對雙胞胎，是熊貓基地近十年來唯一沒有趕上熊貓基地新生嬰兒集體亮相的「遲到的大熊貓寶寶」。

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