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傳推新機搭鴻蒙系統 華為否認：年內沒有計劃

2019-10-15 列印
　　美國企業不但被禁止向華為提供芯片等硬件，連Google手機作業系統等軟件及技術服務都一律被禁。

　　華為八月發表自家操作系統鴻蒙（HarmonyOS），一度有傳聞指，華為將在本月十七日推出一款全面屏手機，同時可能搭載鴻蒙系統。

　　華為昨指消息不屬實，今年年內都沒有推出鴻蒙作業系統手機的計劃。

　　此外，華為相關人士表示，「之前余總（華為消費者業務CEO余承東）已經說得很清楚了，今年內鴻蒙作業系統都不會用在手機上，目前還是專注於打造華為HMS生態。」



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