韓國瑜對外正式宣佈請假並全力投入總統大選，發表《從南方出發》的簡短談話，表示「從今天開始，我們帶着溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光」，還當場演唱《我現在要出征》表達心情。大批支持者從記者會開始前到結束，都舉着「為高雄出征，為台灣而戰」旗幟，興奮地高喊「韓國瑜，加油！」
韓國瑜備戰總統大選 藍綠陣營針鋒相對
韓國瑜對外正式宣佈請假並全力投入總統大選，發表《從南方出發》的簡短談話，表示「從今天開始，我們帶着溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光」，還當場演唱《我現在要出征》表達心情。大批支持者從記者會開始前到結束，都舉着「為高雄出征，為台灣而戰」旗幟，興奮地高喊「韓國瑜，加油！」
《施政報告》突出招 首置客樓按鬆綁 800萬以下借九成
經過逾四個月的反修例風波，特首林鄭月娥昨天宣讀其任內第三份《施政報告》。為協助首次置業人士，政府放寬置業的按揭上限，由四百萬樓價最多做按揭六成，調升至八百萬樓價以下可做九成按揭，一千萬以下樓價的按揭上限亦由五成提升至八成，即日生效。按揭界認為，新措施有助首置買家解決首期困難。有放盤業主昨天聞訊後，即時反價，甚至有業主封盤。有學者預料，成交將會增加，樓價短期會上升，但放寬按揭成數後，每月供款額亦增加，市民要考慮自身的負擔能力。 林鄭提出，為協助首次置業人士，政府會放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由現時四百萬元...
2019-10-17
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NBA再與中國濺火花 球星批莫雷「挺港」惹火燒身
NBA洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士言論繼續惹來美國一片批評，表示休斯敦火箭總經理莫利撐港是不理解香港局勢，不應隨便表達意見。美國共和黨密蘇里參議員霍利Twitter回應，斥勒邦占士才是對香港情况沒有足夠了解。 勒邦占士直指莫利行使言論自由時，走得太遠，結果會對很多人造成傷害，不僅在金錢上，在身心及情感都造成傷害。 占士續指，不想與莫雷因為一字一句而爭吵，又表示自己本人、NBA球員及作為美國人，都不會指導其他人如何運作別人的政府。 事件起因是源於莫雷一篇聲援香港的推文，引起內地官媒重砲抨擊NBA「賺中國人的錢，傷中國人的心」，騰訊體育亦宣佈暫停NBA季前賽（中國賽）的轉...
2019-10-17
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就北愛邊境安排讓步 英脫歐協議有望達成
英國《衛報》報道，英國政府在北愛爾蘭邊境安排上大幅讓步，相信即將聯同歐盟公佈脫歐協議草案文本。有歐盟官員透露英歐接近達成脫歐協議，但未百分百確定。 報道引述英國和歐盟高級官員指，協議草案可能在當地時間周三早上發表，草案將會提出整個英國脫離歐盟，而北愛爾蘭法律上屬英國關稅區，但實際上屬歐盟關稅區。談判團隊原則上同意在愛爾蘭設立海關邊境，北愛及愛爾蘭之間不會出現硬邊界。因脫歐協議無法通過而下台的前英國首相文翠珊曾拒絕這種要求，指這會令英國一分為二。約翰遜現仍須獲得國會的支持，包括其執政盟友、屬硬脫歐派的北愛民主統一黨。 歐盟談判代表巴尼耶將在英國時間周三下午向各成員國代表作簡報...
2019-10-17
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屋苑紛錄減價承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價交投，美聯區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城明宮閣中層B室，面積582方呎，原叫價1150萬，減至1080萬沽出，呎價18557元。原業主於11年以670萬購入，是次轉...
2019-10-17
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零售數據欠佳 美股偏軟 褐皮書指美企料經濟減弱
中美上周末達成首階段貿易協議，美國總統特朗普透露，已經開始撰寫有關協議。特朗普又稱，在他與國家主席習近平下月在智利出席亞太經合組織峰會前，很可能不會與中國簽署任何貿易協議。美國9月零售銷售差過市場預期...
2019-10-17
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神龍掛彩 VS 傷疲盡起 雙紅會天與地
國際足協病毒再次爆發，曼聯周日英超雙紅會主場大戰利物浦前，鋼門迪基亞卻在周二歐洲國家盃外圍賽為西班牙把關期間拉傷右大腿肌肉，很可能缺陣。相反，紅軍藉國際賽期傷疲盡起，門將艾利臣比加和中堅祖爾麥迪比傷瘉復操，免埃及兵役的鋒將穆罕默德沙拿進行特訓重拾最佳狀態，大有獅子撲兔之勢。 利物浦在本輪國際賽期不僅沒增添傷兵，更喜見所有十字軍重新候命。首輪英超拉傷小腿肌肉缺陣至今的門將艾利臣，連同去月尾聯賽撞傷大腿的中堅麥迪比，一起在周二復操。兩名後防大將回歸，可望解決球隊開季八輪聯賽只有兩仗保持不失的防守問題。 進攻方面，沙拿在上輪英超地頭2:1險勝李斯特城一戰受傷，在今次國際賽期不用為...
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升級優惠 Clubman S 活力新色彩
新改良版MINI Clubman Cooper S內外經過優化升級，雖然沒有驚天巨變大改動，不過代理現替首批推出特別優惠，免費添置價值近八萬元的四項原廠配件，令這輛潮格、豪華又實用的六門旅行車，增加號...
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仙氣花旦唔造作 真女神李佳芯晒雪腿癲笑實錄
連月嚟負評不絕嘅無線視后李佳芯（Ali），雖然飽受攻擊，但仍敬業樂業專心為新劇《愛美麗狂想曲》埋尾。日前倒數煞科日下午，Ali與楊思敏(蝦頭)和何廣沛(Matthew)「突襲」上環街頭拍外景。三人合作...
2019-10-17
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社論——協助首置 非根治樓市妙藥
特首林鄭月娥昨天公佈《施政報告》，放寬首次置業人士的按揭上限，樓市即時有反應，有業主反價，甚至封盤觀望，因為新措施協助市民置業，市場預料成交將會增加，在住宅供不應求下，樓價短期內會有上升的空間。《施政報告》的首置安排，對無殼一族人士而言，可說有辣有唔辣，也說明房屋政策難以處理。 《施政報告》即時把四百萬單位可做六成按揭，提升至八百萬可做九成按揭，而一千萬樓價按揭成數則由五成提升至八成，變相解決市民難付首期的問題，但按揭成數提升，每月供款必然增加。而銀行在批出按揭申請時，壓力測試會相應調高申請人的入息要求。 新措施應驗針無兩頭利之說，一方面可以協助年輕專業人士和中產一族「上車...
2019-10-17
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馬場浮世繪——王者再現「神」助破紀錄
姚本輝上周六起孖，旺勢延續至昨晚，憑「王者再現」勝出季內第八場頭馬，而此駒除在雷神胯下力拼險勝之餘，更造出一分四十九秒○五佳速，打破了四班谷草千八米的舊紀錄時間！ 馬場浮世繪
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