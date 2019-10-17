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韓國瑜備戰總統大選 藍綠陣營針鋒相對

2019-10-17 列印
　　高雄市長韓國瑜前日宣佈出征，請假三個月，以國民黨總統參選人的身份投入二○二○年總統競選活動。綠營議員砲轟韓國瑜，上任市長三個月參選總統，市政一問十不知，政策承諾全跳票和否認太平島挖石油，亦不敢面對議會總質詢。

　　韓國瑜對外正式宣佈請假並全力投入總統大選，發表《從南方出發》的簡短談話，表示「從今天開始，我們帶着溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光」，還當場演唱《我現在要出征》表達心情。大批支持者從記者會開始前到結束，都舉着「為高雄出征，為台灣而戰」旗幟，興奮地高喊「韓國瑜，加油！」

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