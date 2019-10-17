韓國瑜備戰總統大選 藍綠陣營針鋒相對

特首林鄭月娥昨天公佈《施政報告》，放寬首次置業人士的按揭上限，樓市即時有反應，有業主反價，甚至封盤觀望，因為新措施協助市民置業，市場預料成交將會增加，在住宅供不應求下，樓價短期內會有上升的空間。《施政報告》的首置安排，對無殼一族人士而言，可說有辣有唔辣，也說明房屋政策難以處理。 《施政報告》即時把四百萬單位可做六成按揭，提升至八百萬可做九成按揭，而一千萬樓價按揭成數則由五成提升至八成，變相解決市民難付首期的問題，但按揭成數提升，每月供款必然增加。而銀行在批出按揭申請時，壓力測試會相應調高申請人的入息要求。 新措施應驗針無兩頭利之說，一方面可以協助年輕專業人士和中產一族「上車...

2019-10-17