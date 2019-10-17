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中美合拍動畫片《雪人奇緣》 越南禁映

2019-10-17 列印
　　越南當局下令停止放映中美合拍動畫片《雪人奇緣》，原因是動畫某場景的南海地圖，出現了中國「九段線」。中國宣稱，九段線內的範圍是其固有領土。今年七月，中國「海洋地質八號」勘探船及隨行隊船隻被指進入有爭議的南沙群島萬安灘海域，越南外交部指控中方在越南專屬經濟海域和大陸架非法進行活動，而中國外交部回應稱，中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，自此中越兩國關係一直處於僵持狀態。

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