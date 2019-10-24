嘲客人腳臭如死老鼠 按摩師遭痛毆

江蘇一間足浴店有按摩師被毆。據悉，該名按摩師日前幫男客人脫下鞋襪時，聞到一股濃烈腳臭味，開玩笑說「你的腳怎麼味道這麼重，像一股死老鼠的味道」，但對方惱羞成怒，毆打按摩師，把店裏東西砸壞。事後男客被警方行政拘留十三日。



遇襲按摩師向警方控訴，當時兩名男客人進店要求修腳，幫其中一名男客脫下鞋襪後，一股濃烈的腳臭味撲鼻而來，他忍不住開玩笑說「你的腳怎麼味道這麼重，像一股死老鼠的味道」。



對方聞言瞬間變臉，起身狂罵，即使按摩師不停道歉，男客人也不接受，瘋狂朝對方拳打腳踢，把店裏部份物品砸毀。



動手的男客人事後表示，當晚他喝了幾杯白酒和啤酒。他沒想到在足浴店被嫌腳臭，讓他覺得被羞辱，才失控打了按摩師，對此他感到非常抱歉。男客更表示，以後會做一個講衞生又守法紀的人。



