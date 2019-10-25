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網民眾籌醫藥費一呼百應 吉林虐犬案疑便溺遭打爆眼

2019-10-25 列印
■薩摩耶犬右眼珠被人用腳踩爆，眼球破碎需要做摘除手術，臉部眉骨骨折。網上圖片
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        吉林省吉林市發生一宗懷疑嚴重虐狗事件。據內媒指，一隻薩摩耶犬疑在家中大便，結果被主人踩爆眼球及打致內臟移位後被遺棄。鄰居唐女士替薩摩耶犬進行網上眾籌醫藥費，幸得網民熱烈回應，籌得五千人民幣救治。

        據報，鄰居唐女士對狗主棄狗上前詢問時得悉，該狗因在家中便溺，男主人感氣憤，毆打薩摩耶犬扔下來。

　　唐女士不忍小狗受害，將牠送到寵物醫院，醫師檢查後發現，薩摩耶犬右眼珠被人用腳踩爆，眼球破碎需要做摘除手術，臉部眉骨骨折，體內器官被棍棒打到錯位，之後需要再做開胸復位手術。

  唐女士更將事件發佈網絡，想替薩摩耶犬進行網上眾籌醫藥費。她指「我主要是救狗，牠命不好啊，攤上這個主人了，是不是？但是過後肯定不會了。」
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