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美指中國經濟57年最差 外交部：毫無根據

2019-10-25 列印
■中國頭三季度經濟增長，在世界主要經濟體首屈一指。新華社
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　　內地上周公佈今年頭三季經濟增長為百分之六點二，美國總統特朗普聲稱，中國經濟表現是五十七年來最差，甚至可能是「負增長」，並認為這有利於中美達成協議，因為中國不得不讓步。中國外交部今天反駁，指個別人質疑中國的經濟數據，沒有任何事實根據，站不住腳。

　　外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上說，中國頭三季度經濟增長，在世界主要經濟體首屈一指。她表示，中國仍然是世界經濟增長的主要動力，世界經濟與中國經濟深度融合，一榮俱榮，一損俱損，抹黑別人解決不了自己國內的問題，也不利於協商解決分歧。





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