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河北鋼鐵廠起火致七人死亡

2019-10-26 列印
　　河北一鋼鐵廠發生火警導致七人死亡。內地傳媒報道，在邯鄲市應急管理局官網查詢到，二○一八年九月，涉事河北興華鋼鐵公司因存在八項隱患被責令限期整改。

　　周四凌晨邯鄲武安河北興華鋼鐵公司燒結車間皮帶通廊着火造成七人死亡。下午近四時，邯鄲市安監局工作人員表示，事故現場已處理完畢，救援結束，消防已撤離現場。

　　據武安市人民政府官網，今年七月下旬，該公司安排安全專項資金三百二十萬元用於更新安全設施設備等。

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