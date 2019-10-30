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馬雲菲拳王組隊 向美拳王下戰書　

2019-10-30 列印
■馬雲與菲律賓拳王柏基奧（右）組「真馬尼隊」，向美國拳王梅威瑟下戰書。 網上圖片
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　　退休生活最高境界是退而不休，由上月卸任主席的阿里巴巴創辦人馬雲向大家作出良好示範。繼上周六現身酒吧高唱《成都》後，在周日與菲律賓拳王柏基奧宣稱將共同組成「真馬尼隊」，並向有「五十戰五十勝」的美國拳王梅威瑟下戰書。不過公關則表示，同樣退休的梅威瑟，對迎戰的興趣不高。

　　柏基奧表示：「若想來場真正的打鬥，就衝着我來；若想玩表演賽，我的朋友馬雲會好好照顧你。」馬雲亦豪言：「已經準備好了，任何時間地點都行。」有意見認為，柏基奧協助馬雲向梅威瑟挑戰，是為了一雪前恥。

　　不過公關則表示，梅威瑟對迎戰的興趣不高，馬雲是否能與梅威瑟一決高下，仍是未知之數。

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