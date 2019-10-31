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中美已敲定貿易協議

2019-10-31 列印
　　英國傳媒昨日引述美方官員指，中美雙方將繼續就貿易協議開展工作，但因為文件未準備妥當，或許未能如期下月在智利舉行的亞太經濟合作組織峰會（APEC）期間簽署。此外，美國白宮高級顧問、總統特朗普的女婿庫什納表示，美國與中國已經敲定好一份極好的協議，兩個亦對貿易關係發展方向達成諒解。

　　報道引述一名美方官員表示，第一階段協議的工作進展良好，重申美國的目標仍是在亞太峰會簽署協議。

　　該名官員又認為，即使雙方未能如期簽署，亦不代表兩國談判破裂，或只是意味着協議文本仍未準備好。據悉，早前有另一名美方官員表示，特朗普與中方領導人預計在亞太經合組織峰會期間，簽署首階段貿易協議，但具體日期仍未定。

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