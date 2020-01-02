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特朗普：中美月中簽首階段貿協

2020-01-02 列印
　　中美貿易首階段貿易協議將於一月十五日簽署。此消息是美國總統特朗普於除夕於推特率先發佈的。而中國商務部直到截稿前，未就消息作出回應。據美國總統特朗普於十二月三十一日推文指，中美兩國將在一月十五日簽署較早前達成的第一階段協議。

　　特朗普的推文指：「我會與中國將於一月十五日進行非常偉大而完整的首階段貿易協議簽署。簽署儀式將在白宮舉行，有來自中國的高級別代表將出席。」特朗普更於稍早的推文中表示，完成首階段協議簽署後，他將前往北京談第二階段協議。但他並無明確表示進一步的協議，將何時開始談判。他只於推文中表示「我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」
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