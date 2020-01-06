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深圳小學擇優招生 教育部取消評優資格

2020-01-06 列印
■早前深圳某小學舉行「萬人擦牙活動」。資料圖片
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　　內地中小學一直實行九年義務教育，就近入學原則。但深圳有外國語學校最近跳過常規，採取面試擇優招生措施，事後被教育局點名批評，取消深圳評優資格。據教育局近日通報中小學違規招生問題及處理情況，批評深圳百合外語學校在招生時，違規以面試、面談、活動體驗等方式，擇優招生嚴重擾亂了招生工作秩序。目前學校已被取消跨區招生資格，同時取消學校自去年起，連續三年在深圳市評優資格。同時批評深圳市龍崗區教育局監管不力等問題。



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