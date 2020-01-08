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廣州地陷至今逾月 當局尋獲一具遺體

2020-01-08 列印
■搜尋人員在搜尋區域地下約二十一米，發現一名失聯人員遺體。網上圖片
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　　廣州地鐵十一號線沙河站施工區域於上月一日出現地面塌陷，途經該區城的一輛清污車和一輛電動單車掉落其中，共有三人被困。搜救人員今日凌晨挖出一具屍體。據廣州地鐵消息，發生塌陷後，應急搶險指揮部組織搜尋失聯人員。經連日搜尋後，於今日凌晨四時三十分，搜尋人員在搜尋區域地下約二十一米，發現一名失聯人員遺體。

　　公安部門進行現場取證，並對遇難者身份進行核實確認。經初步確認，該遇難者為羅姓失聯人員。相關情況已通知失聯人員家屬。目前，其餘兩名失聯人員的搜尋工作仍在持續進行中。

　　事發在上月一日，在廣州大道北與禺東西路交界處地面出現塌陷。途經該區城的一輛清污車和一輛電動單車掉落其中，共有三人被困。在被困的三人中，還包括在清污車內的一對湖南姓石父子，據報兒子本年剛剛結婚，事發時孩子滿月不久。

　　事發路段為廣州地鐵十一號線沙河站施工區域。

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