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中韓加強稀土新材料技術合作

2020-01-08 列印
■稀土包括鑭、鈰、釹等十七種元素，可主要用於智能手機、電動汽車製造等尖端產業和軍事武器的核心材料。 新華社
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　　南韓作為智能手機的生產大國，對稀土的需求一直很高。而昨日韓聯社報道指「韓中稀土新材料技術發展研討會」上，中韓雙方商定在稀土類的新材料領域上，將開展全面而定期的技術合作。

　　據報，中國最大規模重稀土採掘加工基地江西省地區研究機構和相關企業將與南韓方進行合作。中韓雙方的專家於會上就稀土再利用、材料、市場和標準開發等諸多方面，進行了廣泛深入地討論。報道指，南韓的稀土進口量正在每年遞升，不過由於缺乏相關的核心技術、所以產業基礎薄弱，而進口材料主要用於單純加工等低附加價值的商業活動。

　　南韓的產業部表示，稀土是材料和零部件的產業競爭力的基礎，產業部將通過確保核心技術力、加強稀土金融中心的職能等，為以帶動稀土及整個稀有金屬產業，以提升南韓的產業競爭力。

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