中韓加強稀土新材料技術合作

據報，中國最大規模重稀土採掘加工基地江西省地區研究機構和相關企業將與南韓方進行合作。中韓雙方的專家於會上就稀土再利用、材料、市場和標準開發等諸多方面，進行了廣泛深入地討論。報道指，南韓的稀土進口量正在每年遞升，不過由於缺乏相關的核心技術、所以產業基礎薄弱，而進口材料主要用於單純加工等低附加價值的商業活動。
南韓的產業部表示，稀土是材料和零部件的產業競爭力的基礎，產業部將通過確保核心技術力、加強稀土金融中心的職能等，為以帶動稀土及整個稀有金屬產業，以提升南韓的產業競爭力。
因應社會狀況，旅發局早前已取消除夕維港煙花匯演，而今年大年初一（一月二十五日）的花車巡遊亦會暫停，改為由年初一至初四在西九文化區舉行嘉年華，免費入場，讓市民和旅客遊玩。屆時有四十八隊國際及本地表演隊伍...
2020-01-08
台灣的總統大選，藍綠陣營繼續火花四起。追求連任的總統蔡英文至南部多處宣傳，呼籲年輕選民投票；而國民黨的韓國瑜除要求綠營不要出「陰招」外，早前更在站台時自爆中學時偷看女同學的小腿一事，再惹爭議。有台媒分...
2020-01-08
被美軍擊殺的伊朗將領索萊馬尼昨日將在家鄉下葬，他的死令中東局勢惡化。索萊馬尼喪禮期間，發生人踩人事故。據伊媒引述緊急部門修訂，事故造成三十二人死亡，一百九十人受傷。同時當局以擔心人群過於擠擁為由，暫時...
2020-01-08
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山雅典居6座高層B室，面積875方呎，三房連套房及儲物室間隔，原叫價約1400萬，減價至1230萬沽出，呎價14057元...
2020-01-08
市場情緒向好，人民幣兌美元昨日走強，在岸人民幣高見6.9319，大升428點子，創五個月高位；其後升幅收窄，截至昨晚八時報6.9415。離岸人民幣則急升400點子至6.9293，截至昨晚八時報6.9394，升299點子。 據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價昨日報6.969，較上個交易日上調28點子。中美首階段貿易協議下周將簽署，市場情緒走高，加上春節臨近，季節性結匯客盤湧出，令人民幣大幅走強。東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆表示，人民幣短期仍有機會續升，下一步或會升至6.9水平。 瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則認為，自人民幣2019年跌破七算後，市場對人民幣大幅貶值憂慮明...
2020-01-08
皇家馬德里中堅華拉尼今季演出穩健，助防線大有改進。此子近期更化身帶刀侍衞，解決球隊早前啞火問題。這位廿六歲守將豪言今晚西班牙超級盃四強再挺身而出，帶領銀河艦隊在沙特阿拉伯中立場，擊敗傷兵滿營的華倫西亞入決賽，直取皇馬客勝。（香港時間周四凌晨3:00開賽） 單計西甲，皇馬目前十九輪聯賽僅失十二球，創下三十二年來的最佳防守紀錄，中堅華拉尼功不可沒，聯賽場均成功搶截有一點七次、場均解圍有四點三次更是全隊最高。此子新一年還展示出其入球能力，新年首場西甲便梅開二度，領軍作客贈基達菲三蛋，結束球隊之前連續兩仗啞火的局面。 新一年功臣信心爆棚 這位廿六歲守將助皇馬二○年首戰旗開得...
2020-01-08
去年大館舉辦首屆《BOOKED：香港藝術書展》，集中展示藝術書籍，並成為另類的藝術實踐，突破我們對書展，以至當代藝術的想像，今年繼續舉辦，依舊將書本、出版等與當代藝術結合，以印刷品作媒介，探索藝術創作...
2020-01-08
《3日2夜》「咪神」歐陽巧瑩（Tammy）外形甜美又有34C火辣身材，有好多巴打Fans㗎。不過，32歲嘅Tammy突然「封胸」，仲話今年3月約滿TVB後退出幕前全力做「生仔機器」，討論區一地眼淚！T...
2020-01-08
武漢發生神秘肺炎疫情，鄰近地區紛紛提高防禦，特區政府不敢怠慢，昨天以先訂立後審議形式，將不明肺炎列為必須呈報的傳染病，以更有效隔離懷疑病例，反映抗疫的緊急性。食衞局亦宣佈加強清潔所有政府場地，但只有政府緊張，並不足夠，當局必須推動公共和私人機構，聯手展開全城大消毒行動。 神秘病毒何時來犯，沒人說得準。以○三年沙士疫情的發展，病毒跨境入侵，蔓延極速。吸取當年的慘痛教訓，今次面對不明肺炎，特區政府和私人機構不能抱僥倖心態，要回到當年的備戰狀態，加派人手，定時消毒各項公用設施，令病毒沒法擴散。 全城大消毒行動，除了抵抗神秘肺炎入侵，也要迎戰流感高峰期殺到。醫學界估計，約於一個月內...
2020-01-08
釐定馬匹的賽績水準，除了可後知後覺地等待同場馬匹再出的成績之外，也可以在同場找一兩匹馬作尺，不過此舉有一缺點，就是若對「尺」的判斷有誤，則得出來的結果自然是錯的。 今日列陣頭場的「全心全意」，上仗排一檔竟然都有十五倍，相信某些人是因為200場次而對牠輕視，但筆者不信任牠的原因，則是因為再早一場。156場次四班千二米，步速前慢後快利前置，「全心全意」走二疊守在第四位生位，形勢絕無任何不妥，但最後竟被一匹五十六倍大冷「玩到贏」彈離，當然令人失望。不過現在回看，方明白並非「全心全意」當日表現遜色，而是「玩到贏」禾稈冚珍珠。 第二場四班千二米。「玩到贏」今季初出爆冷W後，再跑了兩仗...
2020-01-08