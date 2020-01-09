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蔡英文倘連任總統 分析：兩岸關係持續低迷

2020-01-09 列印
■分析指，蔡英文即使能連任，亦可能會喪失立院的控制權，而兩岸關係將會持續低迷。網上圖片
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　　台灣大選在即，據台媒引述的民調顯示蔡英文一直領先，而分析指，蔡英文如果連任，兩岸關係會持續低迷；不過，昨日台媒分析指，蔡英文即使能連任亦可能會喪失立院的控制權。

　　近年來中台關係緊張，官方的交流中斷，內地批評民進黨不承認「九二共識」、搞對抗及「台獨」；台灣則批評中國用軍事和外交向台打壓，又在對台的經濟政策中施以小利收買人心。向來被視為兩岸關係指標之一的訪台中國遊客人數少了三成半。根據觀光局統計，自蔡英文上任後，逐年下跌，到二○一八年只有大約二百七十萬，少了三成半。

　　昨日台媒報道，國民黨副秘書長杜建德表示，不分區立委預估有十四至十六席，對於國民黨國會過半深具信心，但期盼民進黨不要使用「陰招」；外傳投票當天可能會停電干擾選舉，呼籲中選會避免停電狀況發生。





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