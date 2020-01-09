逾百中國赴澳洲留學生簽證受阻

約一百六十五名準備赴澳洲留學的中國學生，近日發出聯名信透露，他們在獲得澳洲大學錄取通知書情況下，一直未能取得簽證，有人甚至等了一年多。據內地媒體報道，這批簽證受阻的中國留學生，當中有一百三十五名是博士研究生和三十名訪問學生，他們已全部獲得澳洲高校的錄取通知書，其中部份學生獲得政府獎學金資助。



不過，在提交簽證申請材料後，這些留學生的簽證始終未獲批准，或者遭到拒絕。有的學生等待簽證甚至超過一年。有留學生曾多次通過電郵、電話等方式聯繫澳洲移民局。移民局則回應，強調所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查，「完成審查的時間視具體情況而定。」



外界推測，中國留學生簽證受阻或與中澳關係變冷有關，澳洲政府可能在加強對中國留學生，尤其是理工科學生和博士研究生的審查。早前，澳洲的媒體曾多次報道「中國滲透澳洲高校等事件」。



