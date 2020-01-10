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劉鶴月中率團訪美 簽署第一階段貿協

2020-01-10 列印
　　在北京，商務部發言人高峰昨日表示，應美方邀請，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將於本月十三日到十五日率團到華盛頓，簽署中美第一階段貿易協議，雙方正就具體安排密切溝通。他又指，對於協議具體內容，沒有消息透露。

　　早前有報道指，中美第一階段談判成果不涉及增加糧食進口配額，中方將增加來自美方的糧食進口，中國或會減少來自其他國家的糧食進口。

　　高峰回應有關提問時表示，中國將繼續按照世貿組織規則，完善小麥、玉米和大米關稅配額管理辦法，將在市場化條件下充份使用配額，與擴大美國農產品進口並不矛盾。

　　此外，對於美國早前出台新措施，對人工智能軟件進行出口管制，高峰表示，希望美方糾正泛化國家安全、濫用出口管制措施的錯誤做法，為各國企業開展正常的貿易與合作創造有利的條件。

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