少女穿淘寶「Deep V」慘變「米芝蓮」 店家神回覆:每人上身效果各異

網購的好處是方便，壞處是會出現貨不對辦。近日有內地網民反映，早前在內地網購平台買了件「Deep V」上衣，不過，收到衣服後發現與模特兒完全兩種風格，漲卜卜外表被形容為「紫色米芝蓮」，十分搞笑。該網民在網絡表示早前在淘寶上購買了一件帶點空氣感的鬆身上衣，照片顯示模特兒穿上時十分時尚氣派。不過，收到衣服後就讓她大跌眼鏡，皆因她穿上身後，上身彷彿充滿氣體般臃腫，全身漲卜卜猶如「紫色米芝蓮」，形象十分搞笑。



事主事後聯絡店主：「請看圖，這能穿出門？」豈料店家回覆「商品每個人上身效果不同。」再讓事主受到二次傷害，於是再次追評炮轟店主。有網民看完後十分爆笑，紛紛留言，「紫色米芝蓮」、「做咩自備安全氣袋？」、「一秒變大隻仔」、「呢鋪真係吹脹」、「風一吹，隨時飛上天……」亦有人問「這是甚麼材料怎麼做到？」



