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雪橇犬模仿消防警報聲走紅

2020-01-11 列印
■當局聘請狗狗的主人為該消防隊的宣傳大使。 網上圖片
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　　早前在河南鄭州有一隻雪橇犬因為長嘯模仿消防警笛，走紅網絡。近日，當地消防員們邀請狗狗和主人到站裏參觀，雪橇犬不但收了狗糧和禮，更可以登上消防車參觀。狗主人稱，家附近有個消防站，每當消防出更，狗狗聽見警笛飯都不吃了，跑到陽台開始跟上節奏叫，警車不響了牠也不叫了。據另一內媒指，狗狗經常聽到消防車出警的警報聲，就很努力去模仿，終於在去年二月的時候學會了。



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