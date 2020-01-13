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中美宣佈恢復「全面對話」 化解經濟爭端

2020-01-13 列印
　　副總理劉鶴今日率團前往華盛頓訪問三天，期間會與美國簽署中美首階段貿易協議。此外，兩國將會在劉鶴訪問的最後一日，宣佈恢復「全面經濟對話」，作為協議一部份，推動兩國化解經濟爭端。《華爾街日報》的報道指，中美雙方同意每半年舉行一次會談，以推動兩國改革，化解貿易爭端，有關安排是作為兩國首階段貿易協議的一部份，名為「全面經濟對話」，由劉鶴及美國財長努欽牽頭，預計會在周三公佈，但並非第二階段貿易磋商的一部份。外交部副部長樂玉成表示，中美達成首階段貿易協議，是新年的好兆頭，希望中美關係在新一年有新氣象、新思路、新發展，雙方共同落實兩國元首達成的重要共識。

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