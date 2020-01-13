北京市市長陳吉寧表示，面對世界經濟增長持續放緩，中國處於轉變發展方式等攻關期，北京面對經濟下行壓力加大，財政收支平衡難度增加等挑戰。
北京經濟下行壓力大 財政收支平衡難度增
北京市市長陳吉寧表示，面對世界經濟增長持續放緩，中國處於轉變發展方式等攻關期，北京面對經濟下行壓力加大，財政收支平衡難度增加等挑戰。
慌逃跌銀包 警速破案 劫千萬酬八千 少年僱傭兵團落網
警方閃電偵破尖沙咀內地珠寶商人被劫一千萬元案。探員憑其中一名疑犯在劫案現場遺下一個銀包追查，拘捕三名年僅十六歲的少年劫匪，有人仍在求學。警方調查發現，三人被犯罪集團各以八千元報酬利誘犯案，行動中起回少...
2020-01-13
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成未來海軍航母「帶刀護衞」 驅逐艦「南昌艦」正式入列
解放軍海軍首艘○五五型萬噸級驅逐艦，昨日在山東青島軍港碼頭正式入列，並被命名為南昌艦。南昌艦的舷號為一○一，是今年首艘入列的艦艇。南昌艦艦長周明輝表示，將盡快完成全系統全科目訓練，形成作戰能力，抓緊融入戰鬥體系。 入列儀式於昨早九時許舉行，南昌艦的甲板及桅杆上掛滿彩旗，在拖船引導下，其緩緩停泊碼頭，官兵在碼頭上分區列隊。出席儀式的包括中央軍委、海軍、南昌市和青島市等領導人。海軍領導在典禮上正式宣佈南昌號歸建入列，並向艦長及政治委員，分別授予軍旗和命名證書。 南昌艦是大陸軍方自主研發的○五五型萬噸級驅逐艦第一艦，滿載排水量超過一點二萬噸，每小時大於三十海里，續航力高達一萬公里...
2020-01-13
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要求精神領袖下台 特朗普讚揚勇敢 伊朗爆示威抗議政府瞞騙民眾
伊朗在烏克蘭客機墜毀後三日，改口承認客機是被軍方錯誤擊落。伊朗昨日多地有數以千計民眾聚集示威，抗議政府在事件中瞞騙民眾，有人高叫口號，要求最高精神領袖哈梅內伊下台。美國總統特朗普在社交網站帖文，讚揚伊朗示威者勇敢。 在德黑蘭，有學生在一間大學外為事件遇難者舉行悼念活動，示威者在晚上開始變得情緒激動，有人高叫口號，要求哈梅內伊下台，更有人撕毀已故革命衞隊特種部隊指揮官蘇萊曼尼的相片。據悉，德黑蘭的示威有近千人參與，伊朗半官方電視台亦有進行報道，警方最後需出動水炮車及催淚彈驅散示威者。 英國外交部證實，駐伊朗大使馬凱爾涉嫌煽動示威，被伊朗當局一度扣留約三小時。英國外相藍韜文發表...
2020-01-13
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The Richmond入場價598萬
恒基旗下的港島西半山羅便臣道The Richmond，發展商於周五（10日）晚開價，首批30伙折實598.8萬入場，以開放式及一房戶為主，最快周末開放示範單位予公眾參觀。 恒基物業代理營業（二）部總...
2020-01-11
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貿協簽署在即 中東威脅消退 恒指連升六周料整固
中東緊張略為降溫，加上中美簽署首階段貿易協議在即，恒指上周繼續向好，成功締造連升六周佳績，創近一年來最長升浪。證券界人士認為，市場將聚焦中美貿協簽署結果，料暫時處於整固格局，恒指本周或於28500點水...
2020-01-13
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地頭槍王添彈藥 帕爾馬好運「萊」
帕爾馬近期主場有不俗入球率，前鋒哥尼利斯今季意甲所有入球更在地頭取得。加上，該隊周五由史帕爾借入中場古亞迪，勢可為前者提供更多彈藥，今晚聯賽作東迎戰近況奇差的萊切，有力全取三分，主勝無問題。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播） 帕爾馬近四輪意甲作東攻入五球，期間曾經慨贈列強之一的羅馬兩蛋，地頭威力可想而知。該隊主場攻力銳利，前鋒哥尼利斯應記一功，今季五個聯賽入球全在自家球迷面前取得，今晚有望再在主場展示射術。 借將來投分擔士哥 另外，球隊周五落實由史帕爾借入中場古亞迪至季尾，約滿後有優先買斷權。此子今季意甲上陣十...
2020-01-13
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CES重頭戲 8K電視強勢列陣
跟過去幾年相比，今年美國拉斯維加斯舉行的《CES》電子展，場內顯得特別熱鬧，參展新產品繁多，也不侷限於某幾個類別，電視、智能家電、電腦、影音、手機、遊戲主機、VR百花齊放，適逢今年是奧運年，影音大廠全力開發新一代8K電視，且各施各法在技術及功能上尋求突破。 文：B1807 圖：法新社、美聯社、路透社、品牌提供 Q950TS超薄無邊框 面對會場內數不清的8K電視，如說外形最突出，一眼即叫人留下印象的，非Samsung QLED 8K電視新旗艦Q950TS系列莫屬，嶄新的Infinity Screen無邊框設計令熒幕屏佔比達99%，邊框仿如不存在，加上面板厚度僅...
2020-01-13
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「最受歡迎女角色」鬧雙胞 千嬅施嬅齊獲獎 馬國明《白色強人》首奪視帝 惠英紅《鐵探》處女封后
無線（TVB）年度盛事、《萬千星輝頒獎典禮2019》昨晚在將軍澳電視城舉行，金像影后惠英紅憑《鐵探》以大熱姿態首奪TVB視后大獎，而多次失落視帝寶座的馬國明憑《白色強人》終首度榮封TVB視帝！「最受歡...
2020-01-13
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慧眼看世界——飛越人生四百年
生物學期刊《Cell Reports》最新一篇研究發現，結合兩種可延長壽命的方法，能將蠕蟲的生命延長五倍。雖然研究人員還在了解當中的原理，但對人類延長壽命有突破性的發現，就是人類的平均壽命由八十歲延活到四百歲已非奇事。如果將來大家都有四百歲命，今天你又會怎樣處理自己的人生？ 聖經提過最長壽的人是瑪土撒拉，其壽命高達九百六十九歲，較人類始祖亞當長三十九歲。另外，有研究人類文明的學者認為，四十七億年的地球不會唯有我們現在這段文明；按瑪雅人的歷史觀，人類第一個文明叫「根達亞文明」，那時的人只有一米高，男人有三隻眼，能預測未來，據稱還有超能力，而他們的壽命就有三四百歲。然而幾高文明...
2020-01-13
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利敬國全力以赴
之前於谷戰梅開二度的利敬國，剛周六轉戰沙田交白卷，胯下馬匹僅「小福將」得第二，其餘座騎的表現都令人失望。然而周三跑馬地夜賽，這位南非好手的八匹座騎不乏牌面馬，有望重響勝鼓。利敬國則表示陣中只會全力以赴...
2020-01-13
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