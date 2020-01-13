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北京經濟下行壓力大 財政收支平衡難度增

2020-01-13 列印
　　北京市第十五屆人大三次會議昨日開幕，北京市政府初步預計，去年全市地區生產總值增長約百分之六點二，今年目標增長為約百分之六。

　　北京市市長陳吉寧表示，面對世界經濟增長持續放緩，中國處於轉變發展方式等攻關期，北京面對經濟下行壓力加大，財政收支平衡難度增加等挑戰。

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