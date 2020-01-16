中美簽署首階段貿易協議 特朗普：中國將購逾2000億美貨

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴，於華盛頓時間上午十一時半在白宮簽署首階段貿易協議。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議，並向中國國家主席習近平表示感謝，稱習近平為非常好的朋友。特朗普指出，中方未來兩年將會採購超過二千億美元美國商品及服務，又說將在「不太遠的將來」出訪中國。



中美代表在白宮簽署首階段貿易協議，兩國二百多名政商界代表出席簽署儀式。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議。他又形容，中美首階段貿易協議為「糾正過去的錯誤，並為美國工人、農民、家庭帶來經濟上的正義和安全的未來」。



特朗普指出，中方未來兩年將採購超過二千億美元美國商品及服務，其中七百五十億美元是製造業設備，五百億美元農產品，五百億美元能源及四百至五百億美元服務產品，不會進行貨幣競爭性貶值。



對於保護知識產權。特朗普說，中國已採取行動遏制盜版或假冒商品，又說技術轉讓和有關許可程序將基於貿易協定中的市場條款。他又稱，中方承諾會加強保障知識產權。



至於貨幣匯率方面，特朗普稱，協議將對貨幣貶值有非常嚴格的限制；協議還包括全面的執行力。他表示中國將增購美國農產品和能源產品。



特朗普說，一旦完成第二階段協議，他將同意撤銷對中國加徵的關稅。特朗普並稱不預期有第三階段協議。



國務院副總理劉鶴在記者會上發言時，宣讀了一封國家主席習近平的信，稱「世界處於十字路口，中美加強合作有客觀需要」，「有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」，又稱中美締貿易協議證明困難不可怕，辦法總比困難多。



美國財政部長勞欽早前接受美國傳媒訪問時表示，中美達成第二階段貿易協議前，現有對於三千六百億美元中國貨品的加徵關稅措施將會維持，但若然第二階段的談判工作迅速完成，特朗普將考慮在第二階段協議削減對華關稅。勞欽又指，首階段貿易協議是一份可完全執行的協議，根據協議，中方承諾不操縱人民幣匯率，並在未來兩年購買總值二千億美元的美國貨品等。