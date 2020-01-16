  • 2020年1月16日 星期四
  • 21º
  • 79%
熱門： 煙花電槍消委會強姦武漢肺炎

日報新聞 > 中國

蔡英文籲京「面對現實」 國台辦：搞對抗是絕路

2020-01-16 列印
　　在台灣，蔡英文總統接受英國BBC訪問時表示，北京需要「面對現實」，向台灣表示尊重，強調台灣已經是一個獨立的國家，因此沒有需要特別宣稱自己獨立。在北京，國台辦發言人馬曉光在例行記者會上強調，台灣地區的選舉改變不了台灣是中國一部份的事實，絕對不為台獨分裂活動，留下任何空間，搞對抗無出路，搞台獨更是絕路。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd