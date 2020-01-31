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美通過《西藏法案》 北京譴責干涉內政

2020-01-31 列印
　　中國忙於處理武漢疫情之際，美國眾議院周二表決通過《西藏政策及支持法案》（Tibet Policy and Support Act），北京外交部發言人周三「開火」，敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事。

　　美國眾議院通過更新《西藏政策法》法案，表明中國政府不得干涉藏傳佛教領袖繼任決定，否則將面臨制裁。

　　外交部發言人華春瑩周三譴責，美國是粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。

　　外交部敦促美方充份認清涉藏問題的高度敏感性，停用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事。

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