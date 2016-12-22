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﻿成宮寬貴再遭「密友」爆料

2016-12-22 列印
■成宮早前宣佈退出日本藝能界。
■當地雜誌早前刊登成宮疑吸毒照。
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　　日本34歲男星成宮寬貴早前被爆疑似吸毒後，他雖提供醫生證明否認吸毒，並稱難忍被朋友設局出賣及被公開性取向而宣佈退出藝能界。有指公開成宮疑似吸毒照的人是其前男友A某，A某昨接受當地電視台訪問是表示，爆料的是為了阻止成宮繼續吸毒，又強調自己只是中介沒吸毒，但幫成宮聯絡毒販。

　　A某續稱，4年前在夜店VIP房認識成宮，又拿出手機向節目主持證明雜誌上的照片來自影片截圖，片段在成宮的寓所客廳拍攝，當時成宮在處理白色粉末，並不是A某設下的圈套。A某又否認以100萬日圓向雜誌兜售照片，並說：「他（成宮）沒被拘捕，反而我在捱罵。」並聲言會繼續在社交網爆料。

圖：資料圖片
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