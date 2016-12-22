 Advertisement
  • 2016年12月23日 星期五
  • 20º
  • 67%
熱門： 盲亨陳敏之肛交岑麗香休班警

日報新聞 > 娛樂

﻿大結局收視高見20.8% 新垣結衣《逃恥》嫁星野源

2016-12-22 列印
■新垣和星野在劇中拉埋天窗！
■新垣與星野不乏咀嘴鏡頭。
Previous Next

　　日本女星新垣結衣與歌手星野源主演的人氣日劇《逃跑雖可恥但有用》（逃恥）前晚大結局，並加長播映15分鐘，前晚講述津崎平匡（星野源飾）向森山實栗（新垣結衣飾）求婚，但此時森山對於津崎的求婚及他被裁員一事感到心情複雜，她自己亦開始其事業，無暇兼顧其主婦生活，不過兩人最終有情人終成眷屬，成功結婚，收視報捷最高達20.8%，亦令該劇完美落幕！

　　另外，《逃恥》主題曲《戀》及舞蹈「戀愛舞」近日掀起熱潮，不少名人諧星等都模仿過，星野源更以《戀》曲作為今年《紅白歌唱大賽》出場歌曲；而美國駐日大使及領事館的人員亦為拍攝聖誕短片跳起「戀愛舞」，吸引逾130萬名網民點擊。

圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd