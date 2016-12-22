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﻿太極樂隊獲港台「金針獎」

2016-12-22 列印
■擁多首金曲的太極是本港著名樂隊。資料圖片
■左起：JW、欣宜、馮允謙及T-Ma港台活動。
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　　鄭欣宜、馮允謙、JW（王灝兒）與作曲人T-Ma（馬敬恆），昨出席港台《第39屆十大中文金曲頒獎禮》記者會，會上宣佈今屆最高榮譽「金針獎」得主，為80年代成軍、經典金曲包括《紅色跑車》、《留住我吧》及《Crystal》等的本港組合太極樂隊。欣宜則表示，有信心憑自己的歌曲《女神》奪「金曲獎」或「我最喜愛歌曲獎」。

　　另外，談到日前在加國岑麗香的婚禮上，與香香的胞兄見面後可覺對方適合做男友？欣宜就笑言：「冇諗過，我唔識男士諗呢啲，佢好好人。你哋（記者）唔好比我心急啦！（合你心意？）冇咁諗，做朋友吧！」馮允謙早前與何超蓮一起開聖誕派對，他更在派對中抽中平板電腦機套作為聖誕禮物呢！
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