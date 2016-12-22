﻿陳敏之剖腹誕麟兒

有「索腿天后」封號、現年37歲的陳敏之，昨早在醫院剖腹誕下7磅多麟兒，母子平安，敏之傍晚於個人社交網站宣佈喜訊，並貼出抱着「小王子」照片及留言道「我要同大家say hello」，BB仔面珠紅紅非常可愛！



敏之接受無線節目電話訪問時表示，聽到兒子喊聲時就忍不住在產房爆喊，「好激動，因為真正感受到做媽媽。爸爸沒有喊，因為他要照顧我及拍照，太忙了，所以沒有幫忙剪臍帶。（兒子似你或是老公？）頭髮及嘴仔似爸爸，很老積。」敏之亦笑指兒子是「聖誕BB」！



另外，伊能靜前夫、現年55歲的「哈林」庾澄慶被指將再為人父，庾的現任妻子、41歲主播張嘉欣傳已有喜3個月，庾的經理人接受寶島傳媒訪問時稱「沒聽說，不知道」有關事宜。