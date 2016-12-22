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﻿Barbie聖誕請追求者食檸檬

2016-12-22 列印
■Barbie前晚的衣着超級性感！
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　  夏尉喻（Barbie）、林家棟、J.Arie、張致恆（Steven）及莊端兒等，前晚均有出席西片《刺客教條》首映禮，以超低胸裙亮相的Barbie，性感爆燈大搶風頭。她說聖誕期間要開工，並推卻追求者的邀約，自己亦不心急要拍拖呢！

　　莊端兒與舊愛Steven同場，但兩人婉拒合照，男方更急急進場，莊端兒則說沒看到Steven，他們分手後亦沒聯絡，更自爆身邊不乏追求者。
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