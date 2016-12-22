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﻿香香回味婚禮連環放閃

2016-12-22 列印
■香香的婚紗性感兼高貴。
■香香和老公情深擁吻！
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　　岑麗香（香香）與Joshua（強強）日前於加國溫哥華浪漫完婚，甜蜜婚禮令人難忘。

　　香香昨日就在個人社交網站上，分享更多當日的靚相，當中包括近攝新娘子的性感婚紗Look、一對新人興奮擁吻及感動落淚的相片！當然，香香和老公的喜悅之情，實在再三回味亦不會厭！
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