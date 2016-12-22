﻿與Paco再續約三年 安仔拍新MV又「受虐」

許志安、小肥、吳浩康及陳慧敏前晚參與Viu TV舉行的《ShowTime 我主場》演唱會。安仔透露為趕及農曆新年前出新碟，正忙於錄歌和拍MV、聖誕前夕都無得放假，而新歌《冥想練習》更要全身黐滿膠紙、不能動彈。安仔笑指他之前在兩首MV中已分別被捆綁及瞓冰，今次又要被虐，忍不住打趣說：「可能導演覺得我過往的MV都是企定定吹下海風，所以專登折磨吓我！」



安仔又表示今次的新碟做足九個月時間，更被取笑「造人」也不用造碟這麼長時間，安仔笑言兩者不同，前者要看緣份。他更提到不只造碟用了長時間，還租了整整一天studio拍唱片封套，而且每一首歌都拍MV，花了公司許多錢；他不諱言：「經理人黃柏高（Paco）講我都可以幫公司賺得到，所以雙方合作愉快下，我加簽了合約，跟之前一樣都係三年。」笑指連同之前的合約，名副其實三年又三年。



