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﻿《救志明》殺青開香檳 千嬅遭樂仔彭浩翔欺凌

2016-12-22 列印
■千嬅與樂仔表面鬥氣，實際上是好朋友。
■左起：余文樂、千嬅與彭浩翔開香檳慶祝電影殺青。
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　　由彭浩翔執導的「志明春嬌」系列電影第三部曲《春嬌救志明》近日正式殺青，楊千嬅、余文樂等主角笑言終於有覺好瞓！煞科當日劇組在現場開香檳慶祝，更在網上作直播。只見彭浩翔與樂仔除了不停取笑千嬅不懂「偷跳」的意思外，更找來陶傑即場解話，令千嬅毫無反擊能力，只能表示「這裏根本就是校園欺凌。」

　　幸好千嬅片中一眾好姊妹谷祖琳、Isabel等立即代為出頭，谷祖琳最後忍不住對彭浩翔爆了粗口；令千嬅萬分感激：「好彩我有班好姊妹咋！」阿樂則說：「其實千嬅暗裏享受，否則怎可以對足我們八年？」千嬅笑說其實她要忍辱負重才能完成拍攝；三人的舌劍唇槍，令現場氣氛熱鬧。
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