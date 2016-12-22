﻿子珊「冬至Look」亮相𢱑撈

由王祖藍揸弗的公司昨日舉行冬至聚餐，一眾旗下藝人包括老婆李亞男、鄧萃雯及徐子珊等聚首一堂，祖藍於台上介紹藝人出場時，尊稱雯女為「萃雯姐」，雯女即回敬說：「你老闆呀！」雯女自3月開始跟祖藍公司合作，她表示早前休息近一年多，可說為人生最幸福的日子，問何時返TVB拍劇？她說：「等緊劇本，我拍了那麼多年戲，很多角色也演過，令我有興趣拍的真不容易。」雯女透露想拍一些有關社會議題的作品，惟近幾年也遇不到合適劇本。



祖藍接受訪問時，被問到會否找李亞男一眾好姊妹過檔？祖籃笑說：「邊夠膽？所有姊妹跟TVB的關係都好好，她們首要是簽婚約，不是簽合約。」以旗袍示人的徐子珊稱這個為「冬至look」，笑稱特意讓老闆看看，可考慮邀她拍攝民初劇，談到公司簽不同的藝人可會擔心分薄資源？她說：「不怕，大家做的工作也不同，互補吧！」