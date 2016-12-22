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﻿Baby上海谷戲玩摸肚

2016-12-22 列印
■懷孕七個月的Baby（中）在上海宣傳《擺渡人》。
■偉仔與Eason扮Baby摸肚甫士，認真搞笑。
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　　監製王家衛、梁朝偉及陳奕迅（Eason）等繼續為電影《擺渡人》在內地巡迴宣傳，繼在成都後，昨日立即轉到上海與影迷見面，懷孕七個月的Angelababy也挺着大肚加入宣傳隊伍現身上海，齊齊出席發佈會。

　　戲中飾演酒吧老闆的偉仔即場跟Eason一起調酒，兩人默契十足快速調校一杯酒與大家分享。現場亦播放了梁朝偉及李宇春合唱的歲月版主題曲 《十年》 MV，就連原唱的Eason也大讚好聽。最搞笑的是監製王家衛、梁朝偉、陳奕迅與肚凸凸的Angelababy等，於後台一起擺出摸肚甫士影合照，化身「孕婦團」！

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