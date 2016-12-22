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﻿ Eason高攀熊黛林

2016-12-22 列印
■陳奕迅隨同梁朝偉(左)等人，宣傳新片。
■日前出席北京發佈會，Eason在高模熊黛林面前搞笑扮矮仔。
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近日，陳奕迅忙在內地，隨梁朝偉等人宣傳12月23日上映的愛情喜劇《擺渡人》。該片由王家衛監製，張嘉佳導演處女執導，兩大男神梁朝偉、金城武孖歌神陳奕迅分演三段愛情故事。片中Eason和新婚人妻熊黛林一pair。

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