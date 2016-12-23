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﻿提早感受聖誕氣氛 丘凱敏遊日擦餐勁

2016-12-23 列印
■丘凱敏表示東京到處都掛滿聖誕燈飾，六本木整條街都好繽紛。
■丘凱敏推介的香蒜炒飯，望落普通，但味道一流。
■這個雞肉拉麵湯底幾清，雞肉嫩滑，連埋幾隻餃子都是約一百港元。
■海膽天婦羅外脆內軟，難得海膽是暖食，不愛生冷嘢的她特別喜歡。
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　　丘凱敏（Anna）婚後專注照顧家庭，但偶然都要放吓假。早前她便相約兩個Friend去東京旅遊，此行主要係「食」，除了天婦羅和燒肉，吃得最多的就是拉麵，她笑言因朋友是拉麵迷，所以食咗好多餐。難得12月初東京街頭已有很多聖誕燈飾和佈置，令她可提早感受節日氣氛。

　　Anna去了東京不下十數次，但每次去都有驚喜，因食物實在太出色。如此行幫襯的雞肉拉麵「博多華善」就令她回味無窮。而食天婦羅的「天一」，更是Anna老公至愛。她最欣賞他們的海膽天婦羅，「平時我好少食海膽，怕膽固醇高，但呢個天婦羅我就唔能夠抗拒。」另一間值得推介的是「開化屋燒烤」，Anna覺得個香蒜炒飯才是重點。另外兩個甜品包括芝士蛋糕和巨峰葡萄Sorbet都超出色。

撰文：李佩儀
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