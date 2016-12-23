﻿提早感受聖誕氣氛 丘凱敏遊日擦餐勁

丘凱敏（Anna）婚後專注照顧家庭，但偶然都要放吓假。早前她便相約兩個Friend去東京旅遊，此行主要係「食」，除了天婦羅和燒肉，吃得最多的就是拉麵，她笑言因朋友是拉麵迷，所以食咗好多餐。難得12月初東京街頭已有很多聖誕燈飾和佈置，令她可提早感受節日氣氛。



Anna去了東京不下十數次，但每次去都有驚喜，因食物實在太出色。如此行幫襯的雞肉拉麵「博多華善」就令她回味無窮。而食天婦羅的「天一」，更是Anna老公至愛。她最欣賞他們的海膽天婦羅，「平時我好少食海膽，怕膽固醇高，但呢個天婦羅我就唔能夠抗拒。」另一間值得推介的是「開化屋燒烤」，Anna覺得個香蒜炒飯才是重點。另外兩個甜品包括芝士蛋糕和巨峰葡萄Sorbet都超出色。



撰文：李佩儀