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﻿未生Baby 黃婉曼專心打理麵包學校

2016-12-23 列印
■Rise Bakers麵包學校招牌係黃婉曼構思出來，R字樣似麵糰。
■黃婉曼完成日本藍帶廚藝學校法國麵包課程，取得高級文憑。
■黃婉曼跟法國藍帶廚藝學校技術總監Stephane Reinat目標一致。
■早前，黃婉曼請薛家燕食自家製玫瑰花及橙花酥。
■早前，黃婉曼創業在灣仔渡輪碼頭築地山貴水產市場設Rise Seafood專做海鮮包。
■招牌包有龍蝦包（圖）及墨汁海膽包。
■前年，黃婉曼下嫁馮柏基，兩人在意大利、羅馬等地影結婚相。
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        現年32歲的前「天氣女郎」黃婉曼（Icy），前年跟會計師兼馬主馮柏基結婚，嫁入豪門，並承諾馬上開工「造人」！不過，她製造的第一個「BB」卻是Rise Bakers麵包學校，老公更出面幫老婆邀得法國藍帶廚藝學校技術總監Stephane Reinat來港坐鎮。搞麵包生意的她滿足說：「我相信有小朋友係好幸福嘅事，而我第日將識做嘅嘢分享畀小朋友就更有意義。」         黃婉曼去年花超過10萬港元到東京3個月報讀法國藍帶麵包課程，學成歸來後馬上開業，除了在灣仔渡輪碼頭的築地山貴水產市場設Rise Seafood，專做海鮮包外，最近更斥資7位數字在鰂魚涌開Rise Bakers麵包學校，仲會做埋麵包到會，由產品、市場和營運等一腳踢都幾大壓力，幸而老公係背後軍師兼財政大臣，令她無後顧之憂：「女人做事較理想化，放眼包裝、賣相，反而男人更加有編排知道點樣做最好，人生搵到一個伴侶互相扶持，一齊進步先至有未來。」

　　麵包學校面積有4000呎，租金高達5位數字，問到發展目標？她二話不說：「我最想有人每朝食完我嘅麵包先返工。另一方面最長遠目標，請來麵包大師都係好想真真正正培訓到一班烘焙人才投身市場，甚至以後有成就開到自家麵包店，對行業有小小貢獻。」她形容麵包學校係「第一個B」，「造人」都會繼續努力，因為女人除事業，家庭都要兼顧。

採訪：方騫平
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