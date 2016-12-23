﻿未生Baby 黃婉曼專心打理麵包學校

現年32歲的前「天氣女郎」黃婉曼（Icy），前年跟會計師兼馬主馮柏基結婚，嫁入豪門，並承諾馬上開工「造人」！不過，她製造的第一個「BB」卻是Rise Bakers麵包學校，老公更出面幫老婆邀得法國藍帶廚藝學校技術總監Stephane Reinat來港坐鎮。搞麵包生意的她滿足說：「我相信有小朋友係好幸福嘅事，而我第日將識做嘅嘢分享畀小朋友就更有意義。」 黃婉曼去年花超過10萬港元到東京3個月報讀法國藍帶麵包課程，學成歸來後馬上開業，除了在灣仔渡輪碼頭的築地山貴水產市場設Rise Seafood，專做海鮮包外，最近更斥資7位數字在鰂魚涌開Rise Bakers麵包學校，仲會做埋麵包到會，由產品、市場和營運等一腳踢都幾大壓力，幸而老公係背後軍師兼財政大臣，令她無後顧之憂：「女人做事較理想化，放眼包裝、賣相，反而男人更加有編排知道點樣做最好，人生搵到一個伴侶互相扶持，一齊進步先至有未來。」



麵包學校面積有4000呎，租金高達5位數字，問到發展目標？她二話不說：「我最想有人每朝食完我嘅麵包先返工。另一方面最長遠目標，請來麵包大師都係好想真真正正培訓到一班烘焙人才投身市場，甚至以後有成就開到自家麵包店，對行業有小小貢獻。」她形容麵包學校係「第一個B」，「造人」都會繼續努力，因為女人除事業，家庭都要兼顧。



採訪：方騫平