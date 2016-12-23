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﻿鋰電風波收晒火 熊黛林繞住老公去攞車

2016-12-23 列印
■Lynn繞住老公隻手笑笑口，新婚生活好愉快。
■郭太着住一吋踭鞋就即刻高過老公。
■婚後兩人經常晒命，阿Lynn呢張相好Sexy。
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　　郭太熊黛林（Lynn）呢期好好火，因為寄艙鋰電池被沒收已經好嬲，仲要被網民寸無常識，網上對罵大半日，有感自己躁底咗嘅郭太選擇用拉鏈拉返埋個口。

　　日前下午，郭氏夫婦現身置地廣場一帶，只見郭太繞住郭生急步行去新鴻基中心，郭太腿長大步行無問題，仲笑晒答問題，問到聖誕去邊度玩？佢笑口答︰「要做嘢呀。」然後揮手講ByeBye。至於郭生就全程唔出聲，但臨尾都有笑一笑，為人幾Nice。

採訪︰李維隆
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