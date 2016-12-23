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﻿孫慧雪今嫁有米男友

2016-12-23 列印
■阿雪的甜美婚照昨日曝光。
■阿雪嘟嘴賣萌晒幸福！
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　　34歲「宅男女神」孫慧雪今日於愉景灣舉行婚禮，與拍拖四年、36歲的圈外有米男友羅天彥（Edwin）拉埋天窗，正式榮升人妻！阿雪的婚紗照於昨日曝光，可見準新娘在海邊拿着花束甜笑，以及大擺嘟嘴表情，表現幸福。她爆料指拍婚照時，攝影師叫未來老公吻自己額頭，對方卻緊張得倒過來伸出額頭等她吻，認真搞笑！

　　阿雪近日忙於打點婚事，同時要兼顧工作，令她日前不禁在社交網站大呻好累；至於姊妹團之一的賴慰玲昨表示，因晚上要演出舞台劇《嬉春酒店2016》，故只能在早上現身見證阿雪出嫁。
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