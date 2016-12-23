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﻿薛凱琪誓做「打底女王」

2016-12-23 列印
■Fiona打足底穿透視裝。
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　　薛凱琪（Fiona）昨於尖沙咀出席品牌開幕禮，以性感透視裙登場，並穿上裸色打底衣防走光，問到是否對身形有信心才穿得如斯性感？Fiona說：「信心是來自知點解會着這件衫，不是賣弄性感，賣的是個人性格。（有打底？）有像泳衣的內衣打底，是私伙。（是娛圈打底王？）是『打底女王』！」她又難忘初出道出席頒獎禮時，有次未有穿打底褲，卻因不慎絆倒而出洋相，「裙掀起了，結果我的Underwear（內褲）上了港聞版，自從那次就覺得打底很重要。」
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