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﻿Paco重本撐安仔高質作品

2016-12-23 列印
■Paco對安仔的吸金能力甚有信心。
■許志安資料圖片
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　　黃柏高（Paco）昨日出席一短片拍攝計劃發佈會時透露，總投資約1.5億人民幣、古天樂、Tony Jaa等演出的新片《貪狼》早前在泰國開拍，因人民幣匯率下跌，令他的投資多花約2,000萬。

　　談到許志安早前自爆，Paco稱在其身上花了很多錢，Paco就強調要認真製作音樂MV，「做事要有質素。（為安仔花了多少錢？）開部戲已過千萬，再加歌曲製作，但安仔有能力賺回！」
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