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﻿Jolin戀Jay情傷深重

2016-12-23 列印
■「雙J戀」令人印象深刻。
■Jolin亦曾與陳冠希鬧緋聞。
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　　Jolin出道以來緋聞不絕，曾先後與王力宏、羅志祥、陳冠希、彭于晏等傳緋聞，當中最為人熟悉的可說是跟周杰倫（Jay）的一段「雙J戀」。

  Jolin與周杰倫傳出緋聞多時，惟始終沒承認戀情，至2005年周杰倫被拍下與侯佩岑蜜遊日本，「雙J戀」才告一段落；飽受情傷的Jolin事後坦言一度難以諒解「周侯戀」，至近年兩人才釋懷再合作。對於Jolin分手一事，周杰倫的唱片公司表示：「不做任何回應」。圖：資料圖片
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