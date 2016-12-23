﻿羅仲謙瞓身打鬥楊怡心痛 myTV SUPER明天首播《無間道》

由寰亞和愛奇藝網站合作拍攝、製作費逾一億元人民幣的網劇《無間道》，由金牌監製梁家樹加羅嘉良、羅仲謙及一眾老戲骨如劉松仁、秦沛、盧海鵬和曾志偉等坐鎮，加上蘇麗珊、廖碧兒及梁靖琪等靚女參與，卡士非常強勁。該劇前晚已於愛奇藝首播，myTV SUPER則緊接於明日推出第一季共12集供點播，而劇集將分三季共36集播出。第一季劇情圍繞超奸的羅嘉良害死社團大佬劉松仁後想做話事人，而羅仲謙則與松哥個女朱銳有感情瓜葛，咀嘴戲不能少，謙仔受訪笑言拍攝前已跟老婆楊怡備案，又會特地影低自己拍嘅動作場口畀老婆欣賞，換來老婆聲震回覆：「我唔使食好多、住得咁好，你都唔使咁搏命去拍。」令他非常感動。



網劇《無間道》雖是中港合資，但故事依舊以香港為背景，除了在泰國和深圳取景，大部份都是在香港實景拍攝。梁監製強調此劇是「地道香港的警匪戲」，因這次拍攝是當電影來拍，美術和服裝指導全是最專業的。而今次是經典電影故事的延續，黑白兩道再次互派臥底展開連場激戰。飾演銀行家的羅嘉良做大反派韓琛的弟弟韓朗；羅仲謙則是警隊內的黑幫臥底，角色架構與14年前的電影版相似。



羅嘉良做奸過癮



羅嘉良表示今次演得非常過癮，就像20年前拍電視劇《天地男兒》一樣，當初他接到梁家樹的邀請時想都沒想便答應，他稱：「唔單止因為有TVB熟悉嘅製作團隊，亦想挑戰《無間道》呢個超級經典。」今次他在戲中演的「大佬」角色，雖不用拍攝打打殺殺的動作鏡頭，但有一場在泰國的跳海戲都很驚險，幸好他不怕水，以往又有多次拍跳海戲的經驗，拍攝時都算順利。



羅仲謙無用替身



羅仲謙則強調此劇有大量必睇場口，他向本報透露：「最難忘嘅一場，就係劉松仁同盧海鵬等坐館講數嗰場，我身為一個O靚仔，居然講幾句嘢就可以鎮住佢哋，諗番都覺得自己好威。」雖然有好多打鬥同槍戰等動作場面，但因羅仲謙事前做了很多準備工夫，絕對有能力去應付，所以全套劇都是親身上陣，無用過替身。不過老婆楊怡知道後就好心痛，叮嚀他不要太搏，幸好拍攝多個月來都好安全，楊怡安樂晒。



撰文：李佩儀、廖思慧 協力︰方騫平