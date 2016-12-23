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  • 2016年12月23日 星期五
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﻿首季劇情簡介

2016-12-23 列印
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　　大陸公安江子丹（王陽飾）發現好友被殺，他往香港查真相時認識緝毒科督察韋峻軒（羅仲謙飾），峻軒提出對方潛入黑幫「勝聯」做線人。成功混入黑幫的子丹發現社團有個中港運毒大行動，故其上級程隊長（任賢齊飾）指示他繼續做臥底。而峻軒因要接受警隊心理諮詢師胡家琳（朱銳飾）的測試，二人相處多時互生情愫。峻軒發現家琳與勝聯二當家韓朗（羅嘉良飾）有接觸大為驚訝，因峻軒正是幫韓朗的黑幫卧底………
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