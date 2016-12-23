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﻿犯禁食海鮮鍋 大肚吳若希凌晨箍「老公」返澳門

2016-12-23 列印
12月16日 00:50am上環信德碼頭 ■開心食完邊爐，腫面吳若希蹺住未婚夫何兆鴻現身碼頭，趕夜船返濠江。
大褸遮肚 ■Alex去買票，穿褸遮凸肚的吳若希不時「放蚊」。
從後緊箍 ■入禁區時，Jinny攰到從後緊箍、肚頂未婚夫。
歡聚小時 ■吳若希等人由晚上九時許，食至凌晨十二時許才離開。
連體放閃 ■吳若希全程笑笑口黐實「老公」。
提早做冬 ■上周四，氣溫僅得13度，吳若希帶未婚夫約閨密KellyJackie（右二）和公司員工打邊爐提早做冬。
■當晚，吳若希品嚐的倫哥私房菜，先歎辣雞煲，然後另上花蟹湯底，加花甲、生蠔和蟶子王等海鮮料打邊爐，約三百元一位。
唔戒口 ■在日本期間，吳若希大歎魚生壽司和 蟹等。
12月16日下午 懷孕後首度現身 ■佗B約5個月的吳若希，自爆腰圍由24吋升至32吋，上圍亦大升cup。
今周 旅行晒肚 ■日前，吳若希趁聖誕節前孖一男一女友人出走日本，興奮晒巨肚。
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        未婚懷孕、現佗B約五個月的吳若希Jinny，已停工留喺澳門安胎。不過24歲女首度大肚乜都唔怕，日前，本報發現大肚Jinny唔戒口，與友人去觀塘食雞煲加海鮮火鍋。點知食上癮，事隔一周她又陪澳門闊少未婚夫何兆鴻（Alex）再擦一次，當晚二人聯同女方好友KellyJackie等大歎海鮮鍋逾三小時，直至凌晨才走人。最後，大肚Jinny更漏夜捱眼瞓，陪夫坐船返澳門，翌日又獨自返港出活動，超級頻撲，唔怪得後生女佗B後激殘變咗「腫神」啦！ 採訪 ︰ 張詠森、李權威、林書鉉

        本報十一月初已獨家報道吳若希佗B女四個月，預產期為明年四月。計劃到美國生B的她，近日已嫁雞隨雞，隨未婚夫到澳門生活。本月頭，大肚Jinny獨自返港，晚上被本報發現她約友人去觀塘的倫哥私房菜歎辣雞煲加海鮮火鍋。該店位於工廠大廈，內設多間包房，私隱度高，平日亦有好多藝人捧場，如新婚的岑麗香、陳凱琳和陳豪等都先後幫襯過。當晚吳若希和友人首嚐雞煲，大約晚上十一時就獨自坐七人車回家。

肚頂未婚夫

　　懷孕後，Jinny愛上食濃味和辣嘢，上周四（15日）晚，她帶同未婚夫Alex及公司好友再去擦雞煲。當晚Jinny與未婚夫大約九時許到達，見面腫大肚婆化晒妝悉心打扮，一直蹺實honey等(車立)上樓。一小時後，Alex一支公落樓買煙，然後火速折返。一行八人食到十二時許才滿足走人，見Jinny心急伸手截的士，原來要陪夫趕船返濠江。甫上的士，大肚婆攰到挨實Alex唞唞。到達碼頭，女方蹺住Alex急步上樓買船票，玩咗成晚，平日精力無窮的Jinny不時打呵欠，明顯好攰。行入禁區時，Jinny更攰到從後緊箍、肚頂未婚夫，趕搭凌晨一時turbojet返澳門。慰夫一晚，翌日（16日）下午，懷孕後首度現身公開活動的吳若希，激殘樣現身朗豪坊，真係攞苦嚟辛！
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