﻿犯禁食海鮮鍋 大肚吳若希凌晨箍「老公」返澳門

未婚懷孕、現佗B約五個月的吳若希Jinny，已停工留喺澳門安胎。不過24歲女首度大肚乜都唔怕，日前，本報發現大肚Jinny唔戒口，與友人去觀塘食雞煲加海鮮火鍋。點知食上癮，事隔一周她又陪澳門闊少未婚夫何兆鴻（Alex）再擦一次，當晚二人聯同女方好友KellyJackie等大歎海鮮鍋逾三小時，直至凌晨才走人。最後，大肚Jinny更漏夜捱眼瞓，陪夫坐船返澳門，翌日又獨自返港出活動，超級頻撲，唔怪得後生女佗B後激殘變咗「腫神」啦！ 採訪 ︰ 張詠森、李權威、林書鉉



本報十一月初已獨家報道吳若希佗B女四個月，預產期為明年四月。計劃到美國生B的她，近日已嫁雞隨雞，隨未婚夫到澳門生活。本月頭，大肚Jinny獨自返港，晚上被本報發現她約友人去觀塘的倫哥私房菜歎辣雞煲加海鮮火鍋。該店位於工廠大廈，內設多間包房，私隱度高，平日亦有好多藝人捧場，如新婚的岑麗香、陳凱琳和陳豪等都先後幫襯過。當晚吳若希和友人首嚐雞煲，大約晚上十一時就獨自坐七人車回家。



肚頂未婚夫



懷孕後，Jinny愛上食濃味和辣嘢，上周四（15日）晚，她帶同未婚夫Alex及公司好友再去擦雞煲。當晚Jinny與未婚夫大約九時許到達，見面腫大肚婆化晒妝悉心打扮，一直蹺實honey等(車立)上樓。一小時後，Alex一支公落樓買煙，然後火速折返。一行八人食到十二時許才滿足走人，見Jinny心急伸手截的士，原來要陪夫趕船返濠江。甫上的士，大肚婆攰到挨實Alex唞唞。到達碼頭，女方蹺住Alex急步上樓買船票，玩咗成晚，平日精力無窮的Jinny不時打呵欠，明顯好攰。行入禁區時，Jinny更攰到從後緊箍、肚頂未婚夫，趕搭凌晨一時turbojet返澳門。慰夫一晚，翌日（16日）下午，懷孕後首度現身公開活動的吳若希，激殘樣現身朗豪坊，真係攞苦嚟辛！