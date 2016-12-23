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﻿唔好食太辣

2016-12-23 列印
家庭醫生關嘉美
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　　傳統上，大肚婆謹記唔好食生冷嘢，咁辣雞煲和蝦蟹海鮮鍋呢？家庭醫生關嘉美說：「基本上雞和海鮮煮熟晒，大肚婆可以食嘅，但穩陣起見，儘量少食蝦、蟹等海鮮，因怕食物敏感。而且太辣、太甜或太鹹亦不宜，盡量清啲，健康啲。」
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