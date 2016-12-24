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﻿47歲福山做老竇開心到喊

2016-12-24 列印
■福山雅治與粉絲分享初為人父的喜悅。 網上圖片
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　　日本47歲「男神」福山雅治去年迎娶比他年輕13載的女星吹石一惠，今年8月透露將榮升做父親；他前晚透過官方網站宣佈太太已順利誕B，寫道：「這些日子一直都在祈禱小孩能夠健康出世，聽到第一聲哭聲、看到孩子的時候，原來真的會落淚啊！」他又稱寫下這段文字時都忍不住哭，並謂全程陪伴太太生產，其間感動得一直流淚，不過他未有透露嬰兒性別、名字及確實出生日期。
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