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﻿SMAP堅決散Band拒上《紅白》

2016-12-24 列印
■SMAP獻唱多年來是《紅白》重頭戲碼。網上圖片
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　　日本天團SMAP將於月底解散，NHK電視台極力游說五子演出大除夕的《第67屆紅白歌唱大賽 》，當地傳媒昨日指SMAP周一已聯名回信NHK，拒絕演出該節目。據悉五子所屬的尊尼事務所社長Johnny喜多川亦有出面希望他們參演，但最後尊重五子決定，《紅白》觀眾及fans將無緣看到五子散Band前「合體」獻唱。至於後日播出的最後一集《SMAP X SMAP》，亦因香取慎吾反對而取消直播演出。
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