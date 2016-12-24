﻿吳克群心情欠佳 谷完碟棄咪走人

吳克群昨日在台灣舉行記者會宣傳新碟，他在台上大呻：「大家只看你（藝人）的花邊（新聞），然後告訴你其實你沒作品。」他又疑似擺舊愛何超蓮上枱道：「談了一個四年的戀愛，發現你最深愛的人，是最不了解你的人。」



在活動尾聲時，吳克群就突發出疑是哽咽的聲音說：「也許這當一個壓軸也不錯。」隨即將咪高峰棄在地上就離場，未有接受傳媒訪問，現場記者大為錯愕兼費解。



吳的所屬公司，其後代他澄清自製的「退出樂壇」疑雲，並指吳克群「只是心情不好」，尊重他的行為，他已安排的公開活動會繼續進行。